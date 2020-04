Twee Vlaamse bedrijven starten productie mondmaskers op

Twee Vlaamse producenten gaan in overleg met het kabinet van minister Philippe De Backer (Open Vld) over tot de productie van chirurgische mondmaskers in ons land.

Na enkele misgelopen leveringen uit het buitenland nam de roep om eigen productie toe. De taskforce van De Backer voor medisch materiaal onderhandelde deze week met de bedrijven en kwam vrijdag tot een akkoord. 'De afspraken zijn gemaakt en we kunnen ieder moment het contract tekenen', zegt De Backer. 'Dit stemt mij tevreden, want het geeft vertrouwen voor de nabije en verdere toekomst. Ik ben blij dat we nu heel snel met eigen productie in Vlaanderen kunnen starten, waarbij we zeker zijn van de kwaliteit.'

'In de opstartfase zal het gaan om een miljoen chirurgische mondmaskers per week', zegt de CEO van een van de twee bedrijven, die ook nog geen deadline wil bekendmaken. De twee bedrijven willen bovendien voorlopig zelf liever onder de radar willen blijven. 'Tot de productie is opgestart willen we niet overstelpt worden door vragen van de pers of potentiële klanten.'

(foto Pixabay)