Twee voertuigen achtergelaten na crash

Dinsdgavond werd de politie gevraagd op de Kapelsesteenweg in Ekeren ter hoogte van de oprit Kleine Bareel voor een verkeersongeval. Ter plaatse trof de politie twee voertuigen aan, het eerste had een verkeerslicht geramd, het tweede een verkeersbord. Beide voertuigen waren zwaar beschadigd en niet meer rijvaardig. Er waren geen bestuurders of passagiers te vinden. In de wagens waren ook geen boorddocumenten aanwezig, maar wel ballonnen.

Volgens een getuige kwamen 3 voertuigen aan hoge snelheid de Kapelsesteenweg afgereden, ze leken te racen. Toen ze de oprit wilden opdraaien zijn twee van de drie voertuigen gecrasht. Alle inzittenden zijn daarop overgestapt in het derde voertuig en weggereden via de Antwerpse Ring. Volgens de getuige waren de betrokkenen ook in het bezit van twee lachgasflessen.

De politie nam de twee voertuigen in beslag en onderzoekt wie er achter het stuur zat. Eén van de twee wagens was een huurvoertuig.