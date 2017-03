Twee weken werken op Bredabaan in Maria-ter-Heide

Vanaf 3 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee weken werken uit op de Bredabaan (N1) in Maria-ter-Heide (Brasschaat). Het wegdek wordt er in beide richtingen vernieuwd tussen de Antitankgracht en het kruispunt met de Sint-Jobsesteenweg (N117). Tijdens de werken is de Bredabaan volledig afgesloten en volgt het verkeer een omleiding.

Vernieuwing wegdek

Het wegdek van de Bredabaan in Maria-ter-Heide is versleten en aan vernieuwing toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarom het wegdek vernieuwen tussen de Antitankgracht en het kruispunt met de Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg. De nieuwe laag asfalt zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren. Aan de bushalte ter hoogte van de kerk in Maria-ter-Heide, maken de klinkers plaats voor een verharding in asfalt. Aan de fietspaden langs de Bredabaan wordt niet gewerkt.

Werken in twee fases

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase, van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april, wordt er gewerkt tussen de Antitankgracht en het kruispunt met de Durentijdlei (inclusief). Ook de aanpassingswerken aan de bushalte ter hoogte van de kerk worden in de eerste fase uitgevoerd. In fase 2, van dinsdag 18 tot en met maandag 24 april, situeert de werfzone zich tussen het kruispunt met de Durentijdlei en het kruispunt met de Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg.

Twee weken omrijden

Tijdens de werken is de Bredabaan in beide richtingen volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Het doorgaand verkeer tussen Wuustwezel en Brasschaat wordt tijdens beide fases omgeleid via de Elshoutbaan (N121), de Brechtsebaan (N115) en de Beukenlei/Sint-Jobsesteenweg (N117). In fase 2 kan plaatselijk verkeer (-3,5t) omrijden via de Durentijdlei. Het kruispunt met de Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg blijft tijdens de werken steeds open. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder, zij kunnen via de fietspaden de werken passeren. De bussen van De Lijn kunnen in fase 1 meestal nog over de Bredabaan rijden, behalve tijdens het asfalteren. Op donderdag 6 april moeten zij ook de omleiding voor doorgaand verkeer volgen. In fase 2 rijden de bussen om via de Durentijdlei.