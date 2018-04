Twee winkeldieven betrapt na rooftocht

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen is zaterdag de nieuwe campagne van Te Gek!? voorgesteld. Die luistert naar de naam 'Van Gevangenis naar Zorg' en wil de Vlaming beter inlichten over internering. "Dat is nodig, want de kennis over internering blijkt zeer gering en daardoor blijven heel wat vooroordelen en misverstanden bestaan. Zo denken veel mensen dat internering een straf is, terwijl het eigenlijk een zorgmaatregel is", zegt federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Internering is een beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur voor een persoon die een misdrijf heeft gepleegd, maar die door zijn psychische kwetsbaarheid onvoldoende in staat is om zijn daden te controleren. De rechter beslist om iemand te interneren met als doel de maatschappij te beschermen én in de nodige zorg en begeleiding te voorzien zodat de persoon in kwestie later op een veilige en verantwoorde manier weer zijn plaats in de maatschappij kan innemen. "Vandaag zitten er nog 543 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Voor de nieuwe interneringswet op 1 oktober 2016 van kracht werd, waren het er nog goed 1.100. We doen belangrijke stappen in de juiste richting om met de verschillende partners en de verschillende niveaus een humaner detentiebeleid te voeren", zegt Geens. Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erkent dat het zorgaanbod voor geïnterneerden in ons land lang een pijnpunt is geweest. "Maar de voorbije jaren hebben we daar keihard aan gewerkt. En het mag gezegd: we zijn op de goede weg. We blijven doorgaan tot élke geïnterneerde patiënt in ons land de zorg en begeleiding krijgt waar hij of zij recht op heeft." Met de campagne van Te Gek!? wil men de misverstanden en vooroordelen over internering uit de wereld helpen. "Het is essentieel dat er een maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de maatschappelijke reïntegratie van de geïnterneerde patiënten", zegt Ingeborg Jeandarme, hoofdgeneesheer bij het FPC. De campagne werd zaterdag symbolisch gestart met een fietstocht die van de gevangenis van Antwerpen naar het FPC op de Antwerpse Linkeroever ging, letterlijk 'Van Gevangenis naar Zorg' Ook zondag worden activiteiten rond het thema internering opgezet en kunnen een aantal van de voorzieningen, bedoeld voor personen met interneringsstatuut, bezocht worden. Meer informatie op www.vangevangenisnaarzorg.be