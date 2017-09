Kennedytunnel weer vrijgemaakt

Voor de tweede dag op rij werd de Kennedytunnel geblokkeerd na een ongeval met vrachtwagens. De Liefkenshoektunnel werd daardoor tolvrij gemaakt in de richting van Linkeroever.

Drie vrachtwagens reden kort voor 14u op elkaar in. In korte tijd groeide een lange file in de richting van Gent, want in de tunnel is maar één rijstrook bruikbaar. Het was een halfuur extra aanschuiven op de Antwerpse Ring. De Liefkenshoektunnel was tolvrij gemaakt.

Foto: Verkeerscentrum.be