Tweede editie 'Straatvinken' op 16 mei

Op donderdag 16 mei staat de tweede editie van de verkeersenquête 'Straatvinken' op het programma. Daarbij tellen vrijwilligers over heel Antwerpen één uur lang de voorbijgangers, auto's en fietsen in hun straat.



Op die manier gaan ze samen met wetenschappers na of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt. De eerste editie van mei 2018 in Antwerpen en in Leuven toonde aan dat er tegen 2030 nog flink wat inspanningen nodig zijn. Nieuw dit jaar is dat de straten ook een leefbaarheidsscore zullen krijgen. Kandidaat-tellers kunnen vanaf vandaag inschrijven via www.straatvinken.be.

(Foto : © Pixabay)