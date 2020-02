Tweede fietsstraat in Kalmthout

Na de Leopoldstraat installeerde de gemeente Kalmthout een tweede fietsstraat vanaf de overweg in de Frans Raatsstraat, langs de René Willemestraat en de Warandalei tot aan het perron van het station van Kalmthout. Daar sluit de fietsstraat aan op de fietsostrade. Het traject van die fietsstraat wordt druk gebruikt, zowel door schoolgaande jeugd als door recreatieve fietsers.



De regels in een fietsstraat zijn eenvoudig: auto’s zijn er toegelaten, maar de fietser is baas. Je herkent een fietsstraat aan de fietserspictogrammen op het wegdek en de blauwe stroken met de tekst ‘fietsstraat’. Het begin en einde van de fietsstraat worden duidelijk aangegeven met een verkeersbord.



Rij je met de auto of ander motorvoertuig in de fietsstraat? Hou er dan rekening mee dat je niet sneller mag rijden dan 30 kilometer per uur. Fietsers inhalen mag niet, ook niet met een motorfiets. De fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken.

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)