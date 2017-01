Tweede foodmarket in Antwerpen

We krijgen er een tweede foodmarket bij, die zal ook in een voormalig postgebouw huizen, maar deze keer wel op het Sint-Jansplein.



Het initiatief komt van de eigenaar van slagerij Sint-Jans, Antonio Rocha. Het imposant gebouw was tot acht jaar geleden een postkantoor, daarna werd het omgebouwd tot appartementen met een kantoorruimte. Nu het gebouw vrij is, opent Antonio in maart een volledig nieuwe zaak, waar de huidige slagerij een onderkomen zal krijgen. Het pand wordt opgedeeld in verschillende eetstanden met typische Portugese specialiteiten.