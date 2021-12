In Antwerpen herneemt Toneelhuis woensdagavond in de Bourla al de voorstelling 'The Sheep Song' van FC Bergman voor een publiek van 200 personen. Ook donderdagavond staat het stuk nog gepland. 'We zijn na de beslissing van de Raad van State gisteravond meteen beginnen rondbellen', zegt woordvoerster Leen Van de Put. 'Iedereen staat te trappelen om weer te beginnen.' Over de voorstellingen die in de loop van januari gepland waren, onder meer 'De Hoop' van Tutti Fratellig en 'Zeg Aan De Kinderen Dat Wij Niet Deugen' van Guy Cassiers, wordt nog overlegd.Foto Belga