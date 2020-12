Nieuws Tweede themazitting over lockdownfeestjes in politierechtbank

Voor de politierechtbank is vanochtend de tweede themazitting over lockdownfeestjes van start gegaan. Er worden zeven dossiers behandeld met in totaal 43 beklaagden. Zij riskeren celstraffen van acht dagen tot drie maanden en stevige boetes.