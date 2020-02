Tweede verdachte steekpartij in Kontich opgepakt

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar de steekpartij op een bus in Kontich. De buschauffeur die een aantal messteken kreeg, was een tijdlang in levensgevaar.

De steekpartij gebeurde begin januari op een bus aan het station van Kontich. Een week nadien werd een verdachte opgepakt aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen. De 17-jarige werd intussen in een gesloten instelling geplaatst.

Er werd dus nu nog een tweede minderjarige opgepakt. Hij verscheen reeds voor de jeugdrechter en werd ook in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.

(bericht en foto : Politie zonde Hekla)