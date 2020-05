Tweedeverblijvers moeten iets langer geduld oefenen

Tweedeverblijvers zullen wat langer geduld moeten oefenen dan aanvankelijk voorzien vooraleer ze weten wanneer ze terug naar hun stekje aan de kust of elders kunnen. De Nationale Veiligheidsraad zou eerst bekijken of het vanaf 18 mei kan, maar die datum wordt nu verschoven naar ten vroegste 8 juni.

Wie eigenaar is van een tweede verblijf aan zee of elders in het land, mag daar al een tijdje niet meer naartoe door de coronapandemie. In eerste instantie was voorzien om vanaf 18 mei - wanneer fase 2 van de exitstrategie van start zou kunnen gaan, als de evolutie van de epidemie dat tenminste toelaat - te overwegen of tweedeverblijvers opnieuw toegelaten kunnen worden in bijvoorbeeld de kustgemeenten. Maar die evaluatie wordt nu opgeschoven, kondigde premier Sophie Wilmès aan na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. Tweedeverblijvers zullen nu in principe ten vroegste vanaf 8 juni naar hun appartement, caravan of vakantiehuis kunnen. De kustburgemeesters verklaarden zich vorige week na overleg nog bereid om tweedeverblijvers vanaf 18 mei opnieuw toe te laten, maar die datum komt dus te vroeg.

(foto © Belga)