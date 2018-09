Tweehonderd mensen stappen mee in herdenkingswandeling Jodendeportatie

In Antwerpen hebben zondagavond 200 mensen de deportatie van Joden uit de stad naar de concentratiekampen herdacht.

Met kaarsen en borden stapten de deelnemers van het Hendrik Conscienceplein door de Joodse wijk naar het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei.

'Wie vergeet, is gedoemd te herhalen' is het thema van de herdenkingswandeling georganiseerd door katholieke lekengemeenschap Sant'Egidio. 'Op een moment dat vrijwel alle overlevenden van de kampen overleden zijn, groeit het risico dat ook de herinnering aan de gruwel van de uitroeiingskampen en van de racistische politiek vervaagt', zegt voorzitter Hilde Kieboom. 'Zo dreigt het antidotum tegen het gif van geweld, agressie en oorlog te verwateren, terwijl we het net vandaag nodig hebben.' Vicepremier Kris Peeters (CD&V) en leden van het Antwerpse schepencollege stapten mee.

Journalist en opiniemaker Rik van Cauwelaert en de Luikse bisschop Jean-Pierre Delville spraken de aanwezigen toe. De deportatie is in Antwerpen een extra pijnlijke herinnering, omdat historisch onderzoek uitwijst dat het Antwerpse stadsbestuur en politiekorps hierin actief meewerkten met de Duitsers. In 2007 bood toenmalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a) daarvoor zijn excuses aan aan de Joodse gemeenschap. In 2015 deed huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) een collaboratiepardon.