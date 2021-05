Nieuws Twijfel bij horeca-uitbaters om open te blijven: "De servetten gaan vliegen, dat is het nieuwe normaal. "

Het slechte weer als bondgenoot. Maar het is vooral toch een spelbreker. Heel wat horecazaken twijfelen of ze open zullen blijven of niet. De regen gooit roet in het eten. Ook al hebben uitbaters geïnvesteerd in een overdekt en zelfs een verwarmd terras, het waait ook hard en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zien er alles behalve rooskleurig uit.