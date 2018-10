Twikit en Unifly verkozen tot Antwerpse kmo's van het jaar

Het Antwerpse technologiebedrijf Twikit wint de award KMO van het jaar in de provincie Antwerpen. Unifly, gevestigd aan Antwerp Airport mag zich op zijn beurt een jaar lang de meest Beloftevolle KMO noemen. UNIZO Provincie Antwerpen maakte de winnaars bekend tijdens de provinciale verkiezing, op 18 oktober bij Manna Foods in Wijnegem, recent nog in de running voor De Vlaamse Leeuw van de Export. Beide bedrijven dingen nu mee naar de nationale titel ‘KMO van het Jaar’ en ‘Beloftevolle KMO’ die eind november in het Kursaal Oostende worden bekendgemaakt.

Jaar na jaar zijn er meer mensen aan de slag in onze kmo’s. Eurostat, het Europese bureau voor statistiek, toont dat onze kmo’s goed zijn voor 54,3% van alle Belgische jobs. Ze spelen dus een essentiële rol in onze economie. Iets wat UNIZO Provincie Antwerpen graag in de verf zet tijdens de provinciale verkiezing van ‘KMO van het jaar’. Die vond op 18 oktober plaats bij Manna Foods in Wijnegem. Zo’n vijftig ondernemers kwamen er een kijkje nemen achter de schermen en hoorden CEO Sylvie Van den Broeck vertellen hoe ze haar groeiambities succesvol waarmaakt. Niet alleen haar inspirerende inzichten kleurden de avond. De gasten maakten ook kennis met de Antwerpse laureaten voor de titel ‘KMO van het jaar’ en ‘Beloftevolle KMO’: technologiebedrijf Twikit en start-up Unifly mochten die avond hun provinciale award in ontvangst nemen.

Twikit: Antwerpse laureaat ‘KMO van het jaar’

De Antwerpse kmo Twikit slaagt er met zijn software-as-a-service in om unieke personalisatie en massaproductie hand in hand te laten gaan. Met hun technologie is het mogelijk om geïndividualiseerde producten – zoals auto-onderdelen, protheses en meubelen – op grote schaal te produceren. Volledig digitaal via 3D-printing en laser-cutting. Twikit werd in 2012 opgericht met eigen geld en daarna verder ondersteund door IMEC, Buysse & Partners en Vlaio. Intussen groeiden ze van 3 naar 33 vaste medewerkers.

“Dit innovatief, snelgroeiende bedrijf is een inspirerend voorbeeld dat volgens ons dan ook de titel KMO van het jaar verdient”, vertelt Sofi Van Ussel, directeur van UNIZO Provincie Antwepren. “Niet alleen blinken ze uit met hun softwareplatform dat personalisatie ook in grote oplages in verschillende sectoren mogelijk maakt. Met hun jonge team – met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar – bewijzen ze bovendien ook dat je niet alleen een bedrijf kunt uitbouwen met jongeren, maar ze ook kunt laten doorgroeien.”

Unifly: Antwerpse Beloftevolle KMO

De Antwerpse start-up Unifly zag officieel het levenslicht in 2015 als spin-off van de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO. Als specialist in drone-navigatie biedt het een platform aan waarmee autoriteiten drones in hun luchtruim kunnen volgen, zodat ze vlot vluchtinformatie en -goedkeuring kunnen geven of (tijdelijke) no-drone-zones kunnen afbakenen. Intussen groeide het team van Unifly uit tot ruim 30 luchtvaart- en IT-experts. Zij werken op het Antwerpse hoofdkantoor of op een van de locaties in de Verenigde Staten en Denemarken. Vanuit die Europese markt wil Unifly de rest van de wereld verover.

“Unifly scheert hoge toppen in een markt die zich nog volop aan het ontwikkelen is”, erkent Sofi Van Ussel. “Met de titel ‘Beloftevolle Kmo’ – bedoeld voor jonge ondernemingen die maximaal vijf jaar actief zijn – willen we niet alleen hun pionierswerk als ontwikkelaar, maar ook hun engagement voor het regelgevend kader aangaande drones loven. We erkennen ook het sterke ecosysteem waarop onze Vlaamse start-ups kunnen steunen. Zo kreeg Unifly de kans om zich samen met VITO te ontwikkelen en kon het kapitaal ophalen bij PMV en Qbic. Belangrijke steun voor onze starters.”

Publieksstemming voor nationale winnaar

Op 28 november dingen de Antwerpse laureaten in het Kursaal Oostende mee naar de nationale titel van ‘KMO van het jaar’ en ‘Beloftevolle KMO’. De publiekstemming loopt vanaf 19 oktober en op 21 november vindt een nationale pitching plaats.