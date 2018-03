Twintig jaar cel geëist voor fatale overval op binnenschipper

Het openbaar ministerie heeft 20 jaar cel gevorderd voor de vijf mannen die twee jaar geleden binnenschipper Leonard Govaert (62) uit Merksem hadden overvallen. Het slachtoffer raakte daar zo gestresseerd van, dat zijn hart het begaf. Voor de poetsvrouw die de overvallers getipt had, werd tien jaar cel geëist.

Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning aan de Jos De Swertstraat in Merksem. Aan zijn been plakte nog een stukje tape, wat er op wees dat hij gekneveld werd. Het huis was overhoop gehaald en zijn tv, gsm's en tablets waren verdwenen.

De buurvrouw had in de nacht van 5 op 6 april geroep gehoord en had spullen horen vallen. Alles wees in de richting van een gewelddadige overval.

Van zijn entourage vernamen de speurders dat zijn poetsvrouw K. M. hem geregeld allerlei ongeloofwaardige verhalen had verteld om geld van hem los te krijgen. Zij was op 5 april nog in het gezelschap van Leonard gezien. De vrouw ontkende iedere betrokkenheid, maar ze had wel sms'en en oproepinfo uit haar gsm verwijderd.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling terecht toen een gestolen gsm van het slachtoffer weer in gebruik werd genomen door R.S. De speurders luisterden zijn nummers af en hoorden zijn echtgenote op 18 april zeggen dat hij bij de overval betrokken was.

Hij had van een Armeniër gehoord dat er bij Leonard 100.000 euro te rapen viel. Die tip bleek niet te kloppen en het slachtoffer had dan ook nog eens last van zijn hart gekregen.

Via R.S. konden de vier andere uitvoerders geïdentificeerd worden. De Armeniër bleek G.H. te zijn, een cafébaas voor wie de poetsvrouw nog gewerkt had. Zij had hem wellicht over de 100.000 euro verteld en hij had vervolgens de overvallers geronseld.