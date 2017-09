Twintig jaar cel gevorderd voor fatale schietpartij in drugsmilieu

B.C. is vandaag voor het Antwerpse hof van beroep verschenen voor de moord op Hicham Y. en de moordpoging op diens neef Mourad. In eerste aanleg had hij daarvoor twintig jaar cel gekregen. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van die straf.

De feiten speelden zich af in het drugsmilieu. B.C had bij Mourad een kilo cocaïne op krediet gekocht. De beklaagde had de opbrengst vergokt en kon Mourad niet volledig betalen. Die schakelde zijn neef Yachou in als brute kracht. B.C. werd onder druk gezet om met geld over de brug te komen en schafte zich een vuurwapen aan.

Op 30 oktober 2014 kwam het tot een confrontatie. De beklaagde en zijn broer Mohammed stonden toen met hun wagen voor het licht te wachten aan het kruispunt van de Pothoekstraat met de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Hicham en Mourad stonden enkele wagens achter hen. Toen Hicham de auto van de broers opmerkte, vloog hij erop af.

Op camerabeelden van dat kruispunt was te zien hoe Hicham op de auto sloeg en de deuren probeerde te openen. Hij zette zich op de achterbank en volgens de broers viel hij hen met een hard voorwerp aan. B.C. greep naar zijn wapen en schoot naar eigen zeggen twee keer zonder te kijken over zijn schouder. Hicham werd geraakt in de rechterflank. Mourad, die intussen ook aan de auto stond, bleef ongedeerd.

Hicham kon het nabij gelegen Stuivenbergziekenhuis nog bereiken, maar overleed daar enkele uren later. B.C. ontkende dat hij de neven wilde doden en vroeg de vrijspraak, omdat hij uit wettige zelfverdediging zou gehandeld hebben. Zijn broer Mohammed stond niet mee terecht, want hij werd in eerste aanleg vrijgesproken, zoals het openbaar ministerie ook gevorderd had.

Arrest op 6 oktober.