Twintig maanden cel gevorderd voor steekpartij op Linkeroever

De procureur heeft twintig maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd voor een 25-jarige man uit Antwerpen die vervolgd wordt voor een schermutseling, waarbij ook twee keer gestoken zou zijn. De beklaagde geeft toe dat hij klappen had uitgedeeld, maar ontkent dat hij een mes had gehanteerd.

De twintiger was op 15 augustus samen met enkele vrienden op stap geweest en ging daarna tanken in het Q8-benzinestation aan de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linkeroever. Hij parkeerde zijn auto naast die van het latere slachtoffer en daar hadden beide het een eerste keer met elkaar aan de stok gekregen. Uit de camerabeelden van het benzinestation blijkt dat het slachtoffer vervolgens als eerste was weg gereden. 'Een getuige bevestigt dat de beklaagde toen een mes heeft genomen, waarna hij achter het slachtoffer is aangereden', stelde de procureur. Aan het volgende rode verkeerslicht werd er vanuit beide auto's wat heen en weer geroepen. Het slachtoffer zou toen als eerste zijn uitgestapt. De beklaagde deed hetzelfde en het kwam tot een confrontatie. Het slachtoffer zou daarbij twee messteken hebben opgelopen.

De beklaagde wordt vervolgd voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, omdat hij dus op voorhand een mes zou hebben genomen. De verdediging betwist dat. 'Er is inderdaad wat duw- en trekwerk geweest en mijn cliënt erkent dat hij enkele klappen heeft uitgedeeld, maar er was geen mes. Het medisch attest spreekt ook nergens over steekwonden. Het is dus niet bewezen dat de verwondingen werden toegebracht met een mes. Hij pleit schuldig aan opzettelijke slagen, maar de voorbedachtheid wordt betwist.' De beklaagde vroeg de rechtbank om hem een werkstraf op te leggen. De procureur merkte op dat hij in 2015, 2018 en 2019 al een werkstraf had gekregen, maar dat die (nog) niet werden uitgevoerd. Vonnis op 31 december.