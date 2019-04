Twintig maanden cel met uitstel voor drugsdealer die bijna agent aanreed

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mounaim D. uit Deurne veroordeeld tot twintig maanden cel en 8.000 euro boete, beide met uitstel, voor handel in verdovende middelen en gewapende weerspannigheid.

De twintiger had bijna een politieman omver gereden, nadat hij betrapt werd op een drugsverkoop. De politie had op 15 december 2018 het voertuig van de beklaagde opgemerkt door zijn roekeloos rijgedrag en het feit dat hij al gekend was voor drugshandel. De patrouille volgde hem naar Stabroek, waar hij stopte aan een bank en contact legde met een klant. Hij overhandigde hem twee zakjes met wat later cocaïne bleek te zijn. Toen Mounaim D. de agenten opmerkte, reed hij over het voetpad weg. Een inspecteur kon nog net op tijd opzij springen. Toen paaltjes zijn weg versperden, sprong de beklaagde uit zijn wagen en ging hij er te voet vandoor. Hij gooide nog snel vijf dosissen cocaïne weg. De politie zette de achtervolging in en kon hem bij de kraag vatten. Hij had 215 euro op zak.

Bij een huiszoeking werd nog eens 600 euro in beslag genomen. Mounaim D. werd al drie keer door de correctionele rechtbank veroordeeld, onder meer voor drugsgerelateerde feiten. Hij ontkende eerst alles, maar voerde op zitting geen betwisting meer over de feiten. Hij gaf toe dat hij van half oktober tot half december 2018 gedeald had, omdat hij financiële problemen had.