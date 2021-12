Wie in een nostalgische bui is kan een stap terug in de tijd zetten met het nieuwe boek van Tanguy Ottomer. De bekende stadsgids heeft een geschiedenis gemaakt van Antwerpen als winkelstad. Toen er nog auto's over de Meir reden bijvoorbeeld. En er statige warenhuizen, mooie gaanderijen en speciale winkels te vinden waren. Ze komen allemaal terug tot leven in het boek 'Winkelen in 't Stad van Vroeger'.