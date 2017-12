Twintiger krijgt ook in beroep 25 jaar cel voor moord zonder lijk

R.M. vliegt 25 jaar achter de tralies voor de moord op Y. Bizrane, die sinds november 2013 spoorloos is. Het Antwerpse hof van beroep bevestigt daarmee de straf die hij in eerste aanleg kreeg. De beklaagde haalde 8.440 euro van de rekening van het slachtoffer en gebruikte ook de iPad en smartphone om zich als Y. Bizrane voor te doen, zodat zijn familie en vriend de bankrekening bleven spijzen. 'Beklaagde moet dus geweten hebben dat Y. Bizrane dood was en dat hij zijn familie en vriend toch niet meer kon contacteren', oordeelde het hof.