Twintiger krijgt werkstraf voor bijna omver rijden van agent

De Antwerpse strafrechter heeft Zakaria G. (22) uit Antwerpen vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor gewapende weerspannigheid. Hij was op de vlucht geslagen voor de politie en had bijna een agent aangereden. Hij moet de inspecteur 500 euro morele schadevergoeding betalen.

Een politiepatrouille had op 25 april de Volkswagen van de beklaagde opgemerkt ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout. Toen zijn nummerplaat gescand werd, bleek die echter toe te behoren aan een Volvo. De patrouille wilde het voertuig controleren, maar Zakaria G. reed er aan hoge snelheid vandoor. De politie kon de Volkswagen op de oprit van de Binnenring in Borgerhout tot stilstand brengen. Een van de inspecteurs ging naar de auto, maar net op dat moment reed de beklaagde achteruit om vervolgens weg te rijden richting Antwerpse Ring. De inspecteur kon net op tijd wegspringen.

Achtervolging aan 190 km per uur

De achtervolging werd ingezet en daarbij werden snelheden tot 190 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk werd de Volkswagen aan de kant gezet. Zakaria G. verzette zich toen de politie hem uit zijn auto haalde. In het voertuig werden twee iPhones en 395 euro cash aangetroffen. Op zijn kamer werden 76 gripzakjes gevonden. De politie vermoedde dat hij een drugsdealer was, maar de beklaagde ontkende dat. Er werden ook geen drugs aangetroffen. Zakaria G. zei dat hij op de vlucht was geslagen omdat hij al veel coronaboetes had gekregen. Hij kent bovendien een van de inspecteurs die hem wilden controleren en voelde zich geviseerd door hem. De beklaagde ontkende dat hij de agent had proberen aan te rijden en dat hij zich verzet had tegen zijn arrestatie.

De rechtbank vond de feiten bewezen. Hij kreeg een werkstraf van 150 uur opgelegd. Als hij die niet binnen het jaar uitvoert, staat er een gevangenisstraf van twaalf maanden tegenover. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 2.000 euro verbeurd, in plaats van de gevorderde verbeurdverklaring van zijn wagen.