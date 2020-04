Gisteren ging Lynn Leloup (Borgerhoutse en lesgeefster van dansstudio Moves Borgerhout) twisten voor de balkon van dienstencentrum Den Drossaert. De bewoners gaan er helemaal in op in tijden van lockdown in hun appartementje. Morgen om 10 uur is er een nieuwe les, dan mogen de bewoners hun paraplu bovenhalen voor een nieuw dansje.