Twitter-account Jan Jambon gehackt

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) legt klacht neer bij de politie nadat zijn Twitteraccount woensdagmiddag werd gehackt. Dat zegt zijn woordvoerder. 'Het CST is afgeschaft. Zie zo moeilijk is dat toch niet', twitterde Jan Jambon woensdag iets voor 16 uur. Een opvallend bericht, al is het maar omdat Jambon niet bevoegd is voor de invoering of afschaffing van het Corona Safe Ticket. Wie doorklikte op zijn profielpagina, zag meteen dat de account van de minister-president was gehackt. 'Jeanneke Hesp', omschreef hij zichzelf volgens dat profiel.

Even later bevestigde de woordvoerder van Jambon de hacking. 'We weten niet door wie, maar we ondernamen al de nodige stappen om de dader te stoppen', luidde het. Zo is de hacking bij Twitter zelf aangemeld, zodat Jambon de controle over zijn eigen account kan terugkrijgen.

Volgens zijn woordvoerder dient Jambon ook klacht in bij de politie tegen de vooralsnog onbekende hacker. Het is de eerste keer dat zijn account wordt gehackt.

Foto Belga