"U mag dit naakt niet zien"

Het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah trekken volgende week naar Hollywood voor de opnames Bad Boys III. Een Amerikaanse komedie is dat met superster Will Smith in de hoofdrol. Voor de jonge gasten is het erop of eronder. Want Hollywood biedt geen tweede kans. Voor hun vertrek gaven ze gisteren nog een exclusief afscheidsfeest in Sunset Beach Antwerp.