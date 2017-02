"U probeert heiliger te zijn dan de paus"

Leen Verbist neemt ontslag als Antwerps gemeenteraadslid, dat liet ze vanmiddag weten in een persbericht aan onze redactie. De spa-politica kwam gisteren in opspraak toen bekend raakte dat ze de voorbije jaren een bestuurders-vergoeding van Telenet gestort kreeg die eigenlijk bedoeld was voor NVA-schepen Koen Kennis. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro. Sp.a voorzitter Tom Meeus betreurt het ontslag van Verbist, maar begrijpt de drastische beslissing. Al is hij ervan overtuigd dat ze zich niet persoonlijk heeft verrijkt.