UA: “Eerste zit vóór kerstvakantie en herexamens in juni” is geen goed idee

De rector van de universiteit in Leuven wil het academiejaar vroeger laten beginnen, zodat de eerste examens voor de kerstvakantie worden afgelegd en herexamens al in juni. Leuven hoopt dat de andere hogere onderwijsinstellingen volgen.

Maar de Antwerpse universiteit is niet meteen gewonnen voor het idee. In Leuven willen ze met een andere kalender meer nadruk leggen op permanente evaluatie. Dat kan nu ook al, zeggen ze in Antwerpen. De UA wil daar nog meer op inzetten. Door met modules te werken bijvoorbeeld. De kalender moet daar niet voor worden veranderd, klinkt het. Studenten spreiden hun examens. Ze leggen er enkele in juni af en enkele tijdens de herexamens in augustus. Met het voorstel van Leuven is die mogelijkheid er niet.