UA-onderzoekers ontdekken verband tussen psychose en abnormale immuunreactie

De meest acute fase van een psychose gaat gepaard met een overmatige activiteit van het immuunsysteem. Dat besluiten wetenschappers van de Universiteit Antwerpen na een onderzoek bij acuut zieke patiënten.

Deze afwijkende immuunactiviteit kan schade toebrengen aan de normale hersenprocessen. Livia De Picker van het UZA onderzocht als doctoraatsstudente vier jaar lang acuut zieke patiënten tijdens en na een psychose. Ze bracht hun psychische klachten, zoals waanideeën en hallucinaties, in kaart. Ze bestudeerde ook de activiteit van immuuncellen in de hersenen tijdens het verloop van de ziekte, dankzij een beeldvormingstechniek met radioactieve stoffen.

'Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de meest acute fase van psychose gepaard gaat met een overmatige activiteit van het immuunsysteem', zegt De Picker. 'Dergelijke 'misplaatste' immuunactiviteit zou schade kunnen toebrengen aan de normale hersenprocessen. Na behandeling met medicatie bleek de immuunreactie niet meer aanwezig.' De abnormale reactie bleek bij patiënten onder de dertig jaar niet aanwezig te zijn. Vanaf die leeftijd neemt ze echter sterk toe naarmate de patiënt ouder wordt.

'Voor het eerst legden we hiermee een verband tussen overactiviteit in het immuunsysteem en versnelde veroudering van de hersenen bij patiënten met een psychotische stoornis', zegt De Picker. 'Dit benadrukt het belang van vroegtijdige detectie en behandeling.' Eén tot twee procent van de bevolking lijdt aan psychoses: episodes gekenmerkt door waangedachten en/of hallucinaties. Een acute opstoot van psychose is een van de belangrijkste redenen voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

