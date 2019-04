UAntwerpen heeft dringend geld nodig om gebouwen te isoleren (VIDEO)

De universiteit Antwerpen heeft 20 miljoen nodig om een aantal gebouwen aan te passen aan de huidige isolatienormen. Het gaat dan in de eerste plaats om gebouwen op de campus Drie Eiken in Wilrijk die in de jaren zeventig gebouwd zijn. De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten doen vandaag een oproep aan de volgende Vlaamse regering om jaarlijks minstens 110 miljoen vrij te maken voor investeringen in gebouwen.