UAntwerpenaren vallen in de prijzen

De strijd tegen huisjesmelkerij in Antwerpen is zwaar teruggeschroefd, dat zegt de Sp.a. Het aantal ambtenaren en agenten dat verkrotting in de stad bestrijdt is volgens de oppositiepartij herleid tot een minimumbezitting. Het voorbije jaar bedroeg het aantal onderzoeken maar een kwart tegenover vijf jaar geleden. Het aantal onbewoonbare panden is wel gehalveerd. Volgens burgemeester De Wever ligt een hervorming van de diensten aan de basis en worden er intussen al nieuwe krachten aangeworven.