UAntwerpen koopt tienduizenden FFP2-maskers voor examenperiode

'Ik begrijp dit niet.' Een misnoegde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet te spreken over de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om bij de uitrol van de boostercampagne geen prioriteit te geven aan het onderwijzend personeel van het basisonderwijs. 'We gaan nu bekijken in hoeverre wij zelf prikken kunnen zetten bij leerkrachten, als men ons daarvoor de vaccins geeft.' Aangevuurd door het Overlegcomité klopten de ministers van Volksgezondheid zaterdag hun operationeel plan voor de boostercampagne voor de 18- tot 65-jarigen af. Er werd beslist welke intervallen gehanteerd worden, rekening houdend met de toediening van de vaccins van de eerste cyclus (Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna) en dat er, zoals tijdens de eerste campagne, afgedaald wordt in de leeftijdspiramide. Geen enkele beroepsgroep krijgt voorrang, dus ook niet de leerkrachten. 'Prioriteit was wel mogelijk voor de zorg, maar het is niet mogelijk voor leerkrachten', reageert Vlaams minister Weyts, die zegt de beslissing niet te begrijpen. 'Nochtans gelden de argumenten die pleiten voor de zorg des te meer voor de leerkrachten van het basisonderwijs. Zij zijn - samen met de mensen van de kinderopvang - de énigen die elke dag werken met een volledig ongevaccineerde populatie. Sommigen weten altijd heel goed wat het onderwijs allemaal moet doen, maar als zij iets kunnen doen voor het onderwijs, dan geven ze niet thuis.' Nog voor de reactie van Weyts bekend was, legde Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, uit waarom gezondheidswerkers eerder al de kans kregen op een boosterprik, nog vóór de strategie voor de uitrol naar de hele bevolking beslist was. 'Dat was niet om hen individueel te beschermen, maar omdat ze in aanraking komen met kwetsbaren', zei hij. Een herhalingsprik vermindert de kans op transmissie, maar zorgt er tegelijk ook voor dat minder zorgverleners uitvallen. Hoe dan ook, Weyts wil nu een initiatief nemen om de leerkrachten eventueel zelf te vaccineren. 'We gaan nu bekijken in hoeverre wij zelf prikken kunnen zetten bij leerkrachten, als men ons daarvoor de vaccins geeft', besluit hij. De ministers van Volksgezondheid bekijken of de boostercampagne bij grote bedrijven ook intern kan gebeuren, met medewerking van de bedrijfsgeneeskundige diensten. In Het Journaal op één zei federaal minister Frank Vandenbroucke zaterdagmiddag dat de hele campagne sneller kan vooruitgaan als ook voor het onderwijs een eigen dienst kan worden ingeschakeld, naar analogie met de privésector. 'Als onderwijs of andere sectoren geïnteresseerd zijn om hetzelfde schema te volgen, dan kan dat. De Taskforce Vaccinatie is klaar om dat te overleggen met het onderwijs en andere sectoren', zei hij.