UAntwerpen krijgt steeds meer financiële schenkingen

Steeds meer mensen doen een financiële schenking aan de Universiteit Antwerpen. De onderwijsinstelling mocht vorig jaar meer dan 2 miljoen euro incasseren.

De UAntwerpen is een erkend goed doel. Ze pakt nu voor het eerst uit met een campagne om in de kijker te zetten dat er dus ook aan de universiteit gedoneerd kan worden. Met het gedoneerde geld wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. Wie dit jaar een gift doet, kan door de coronapandemie rekenen op een verhoogd fiscaal voordeel.

(Foto: © Belga)