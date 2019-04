De Sint-Andrieswijk in Antwerpen is een proeftuin voor nieuwe toepassingen. En die kunnen voortaan ook ouderen en zorgbehoevenden helpen. Wanneer de luchtkwaliteit te slecht blijkt of de temperatuur te hoog is, wordt er een boodschap uitgestuurd naar zorgverleners. Een signaal waarbij hen wordt gevraagd om langs te gaan bij personen die moeilijkheden hebben met hun ademhaling of slecht te been zijn.