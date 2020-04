De voorbije dinsdagen namen honderdduizenden Belgen even de tijd om de grote coronastudie in te vullen. De bevraging loopt ook tijdens de paasvakantie gewoon door. Deze week zijn nog meer mensen thuis, en er is ook het mooie weer. De onderzoekers zijn benieuwd of dat een impact zal hebben op de resultaten. Zo zou de zon een positieve invloed op het mentale welzijn van de deelnemers kunnen hebben. Er vallen ook voorspellingen over ziekenhuisopnames te berekenen.