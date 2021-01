Het zou weleens kunnen dat we vannacht of morgen de eerste sneeuw van het jaar zullen krijgen in Antwerpen. Al moeten we ons daar zeker geen witte sneeuwtapijten bij voorstellen. Maar dat betekent wel dat de strooidiensten van de stad Antwerpen vannacht nog eens mogen uitrijden. Ze focussen vooral op bruggen en kritieke fietspaden in de stad.