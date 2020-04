De Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen polst vandaag naar onze ervaring met preteaching en mondmaskers en ook naar onze vrijheden die we moeten opgeven. Het is nu al de zevende online bevraging op rij. De onderzoekers willen daarmee onze gedragsveranderingen in kaart brengen. De universiteit kon de afgelopen dinsdagen al op honderdduizenden deelnemers rekenen.