UAntwerpen schorst studentenvereniging na incidenten

Wie zijn kind in de gemeente Schoten bij een school wil inschrijven, moet dat voortaan via een centraal aanmeldsysteem doen. Net zoals in de stad Antwerpen.Inschrijven via de computer dus. En dat moet het steeds toenemend kamperen voor de schoolpoorten tegen gaan. Het inschrijvingssysteem zal in Schoten vanaf het schooljaar 2019-2020 gelden voor het kleuter en het lager onderwijs. Alle elf schooldirecties zijn daarover tot een overeenkomst gekomen. Broers of zussen van schoolgaande kinderen krijgen voorrang.