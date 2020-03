UAntwerpen staat voortijdige opzeg huurcontract toe voor koten

Studenten die een kamer huren die de Universiteit Antwerpen zelf aanbiedt, mogen hun contract voortijdig opzeggen. Dat heeft de UAntwerpen beslist, nu alle lessen vanop afstand worden georganiseerd. Voor koten op de privémarkt kan de universiteit aan verhuurders vragen om flexibeler te zijn.

De UAntwerpen biedt zelf 349 kamers aan, in eigen beheer of via een samenwerkingsovereenkomst met een privéverhuurder. Studenten die in zo'n kamer verblijven en naar huis willen, kunnen uitzonderlijk zonder uitschrijvingsbewijs en zonder opzegvergoeding hun huurcontract voortijdig beëindigen. De financiële gevolgen daarvan moet de universiteit nog berekenen. Een deel van de kamers van de universiteit zelf is gereserveerd voor internationale uitwisselingsstudenten. Van die groep kozen velen ervoor terug te keren naar hun thuisland om bij hun familie te zijn. Zij maakten dan ook gebruik van de maatregel.

De meerderheid van de Antwerpse kotstudenten huren op de private markt. Voortijdig opzeggen kan voor hen in principe enkel wanneer ze een bewijsstuk van het stoppen van hun studie voorleggen, de opzegtermijn is dan twee maanden. UAntwerpen stelt wel voor dat de universiteit een mail stuurt naar de verhuurder met de vraag of hij bereid het huurcontract voortijdig te beëindigen met één maand opzeg. Dat kan de universiteit echter niet afdwingen, dus zijn studenten afhankelijk van de goede wil van de verhuurder.