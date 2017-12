UAntwerpen werkt mee aan tienduizend keer sneller internet

Grafeen, flinterdunne koolstoflaagjes, kunnen het glasvezelinternet op termijn wellicht enorm versnellen. Dat meldt de UAntwerpen, die meewerkt aan internationaal onderzoek.

'We hebben een volkomen nieuw fenomeen ontdekt dat fiberinternet veel sneller kan maken', zegt fysicus Ben Van Duppen van UAntwerpen. 'We hadden al ontdekt dat grafeen, het dunste materiaal ter wereld, zeer goed is in het spelen met laserlicht. Dus probeerden we ook de lasers die in internetkabels gebruikt worden, te manipuleren. Dankzij grafeen kunnen we dat laserlicht aansturen met een snelheid die tienduizend keer hoger ligt dan mogelijk is met traditionele technieken.'

De onderzoeker werkt met internationale collega's mee aan onderzoek van het National Graphene Institute uit het Britse Manchester. Er werden extreem dunne strookjes - een duizendste van een mensenhaar - grafeen geknipt, om er met twee lasers op te schijnen. 'Twee laserstralen schijnen normaal gezien gewoon door elkaar heen', vervolgt Van Duppen. 'Maar daar hebben we nu verandering in gebracht. Door de lasers op de smalle strookjes te richten, werden ze zich plots bewust van elkaar en werden ze vermengd. Doordat de lasers zich vermengen, kan je bits en bytes van de ene laserbundel op de andere overdragen. Hierdoor kan je internetsignalen maken die duizenden keren meer informatie bevatten dan mogelijk is met de elektrische technieken die men vandaag gebruikt voor fiberinternet.

'Een sneller internet is volgens de onderzoekers nuttig als steeds meer toestellen met het internet verbonden worden (internet of things). Van Duppen maakt zich sterk dat de resultaten over een aantal jaren kunnen worden toegepast op bestaande glasvezellijnen. Wel zouden bijvoorbeeld kabelmodems moeten worden aangepast aan de nieuwe manier van gegevensverzending.