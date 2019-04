UAntwerpen werkt samen met Wilrijks bedrijf aan efficiëntere kankerbehandeling

De Universiteit Antwerpen en het Wilrijkse farmabedrijf HistoGeneX gaan samenwerken om het succes en de veiligheid van immuuntherapie, een nieuwe vorm van kankerbehandeling, te verbeteren. 'We hopen de trucjes die de tumor gebruikt, zo snel mogelijk volledig in kaart te brengen.'

Immuuntherapie is een veelbelovende behandelingswijze voor verschillende types kanker. De ontdekkers van de therapie kregen er in 2018 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde voor. Bij immuuntherapie wordt het immuunsysteem van patiënten zelf gestimuleerd om kankercellen aan te vallen. Het probleem is dat er op dit moment geen enkele biologische manier is om te voorspellen of een patiënt al dan niet positief op immuuntherapie zal reageren. Zo komt het dat vandaag minder dan de helft van de patiënten die immuuntherapie krijgt, er ook daadwerkelijk baat bij heeft. 'Om het succes en de veiligheid van immuuntherapie te verbeteren, is het identificeren van zogenaamde biologische merkers of biomerkers voor de behandeling van patiënten essentieel', zegt Kelly Schats van de UAntwerpen en HistoGeneX. 'Onze individuele biologische verschillen maken immers dat een geneesmiddel niet voor iedereen even doeltreffend is.'

Schats' doctoraatsonderzoek rond melanoma toonde aan dat er op dit moment nog geen biomerker of combinatie van biomerkers is gevonden die met zekerheid het antwoord op immuuntherapie kan voorspellen. 'Dit toont aan hoe listig een tumor het immuunsysteem kan misleiden', vertelt Mark Kockx, CEO van HistoGeneX. 'Maar we komen dichter en dichter, en hopen de trucjes die de tumor gebruikt, zo snel mogelijk volledig in kaart te brengen. Wij blijven alleszins doorgedreven onderzoek verrichten naar nieuwe biomerkers voor immuuntherapie.' Bij HistoGeneX werken 140 mensen, van wie de helft wetenschappers. Zij werken intensief samen met de UAntwerpen om immuuntherapie efficiënter te maken.

