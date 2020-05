UAntwerpen zoekt 100 gezinnen waarvan één van de leden besmet is geweest met corona

De universiteit Antwerpen is voor een nieuw onderzoek op zoek naar honderd gezinnen waarvan één van de gezinsleden besmet is geweest met het Coronavirus. Dat meldt Gazet van Antwerpen vandaag.

De unief wil te weten komen hoe de overdracht tussen gezinsleden juist verloopt. Want daarover is op dit moment weinig bekend. Hoe moet je omgaan met een besmet gezinslid? Kan je als je partner het virus heeft bijvoorbeeld nog samen slapen? Door hierover info te verzamelen hoopt de universiteit dat er bij een eventuele tweede piek doelgericht actie ondernomen kan worden. Meer hierover in ons avondnieuws.

(foto © Belga)