UAntwerpen zoekt gezinnen waarvan één lid besmet is door coronavirus

De Universiteit Antwerpen zoekt voor een nieuw onderzoek honderd gezinnen waarvan één van de gezinsleden besmet is geweest met het Coronavirus. De unief wil te weten komen hoe de overdracht van het virus tussen gezinsleden precies verloopt. Op dit moment is daar maar weinig over bekend. De UA hoopt cruciale informatie te verzamelen om bij een eventuele tweede piek doelgericht actie te kunnen ondernemen.