UAntwerpen zoekt Nederlanders voor uittesten vaccin

De Universiteit Antwerpen is nog op zoek naar 30 Nederlanders om een nieuw poliovaccin te testen.

In een eerdere fase van het onderzoek, vorig jaar, werd al een groep proefpersonen in dit containerdorp in quarantaine geplaatst, maar dat hoeft deze keer niet. Voor het onderzoek zijn proefpersonen nodig die na de geboorte een drinkbaar vaccin kregen, zoals in België maar ook mensen die met een spuitje gevaccineerd zijn zoals in Nederland. Die zijn moeilijker te vinden omdat de proefpersonen drie maanden lang niet naar Nederland mogen reizen. Vaccinatie tegen polio is daar namelijk niet verplicht en de onderzoekers willen alle besmettingsrisico's uitsluiten. De ideale proefpersonen zijn dus Nederlanders die in Antwerpen wonen.

(foto © Belga)