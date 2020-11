'Uber in Vlaanderen is doodsteek voor taxisector'

De komst van de alternatieve taxidienst Uber naar Vlaanderen zet kwaad bloed bij de socialistische transportvakbond. 'Door het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en daarbovenop de COVID-19-crisis hing de taxisector al in de touwen. Uber mag nu van Vlaanderen de taxisector knock-out slaan', aldus de BTB.

Uber is sinds 2014 al actief in Brussel. Maandag rolt de app zijn diensten ook in Vlaanderen uit. Vanaf dan zal overal een UberX te bestellen zijn, met de hoogste beschikbaarheid in Antwerpen, Gent en Leuven. Volgens Uber zelf zijn de nieuwe diensten volledig in overeenstemming met het nieuwe taxireglement van de Vlaamse regering.

Sociale dumping

'Vanaf 9 november krijgt Uber dankzij het Vlaamse taxidecreet van voormalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nu ook in Vlaanderen de kans om de taxisector kapot te maken', reageert de BTB. 'Door het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en daarbovenop de COVID-19-crisis hing de taxisector al in de touwen. Uber mag nu van Vlaanderen de taxisector knock-out slaan.' De vakbond vergelijkt de werkwijze van Uber met 'sociale dumping', waarbij 'alle lusten voor de platformen en alle lasten voor de chauffeurs' zijn.

In 2015 diende BTB al eens een klacht in tegen Uber bij de arbeidsauditeur wegens schijnzelfstandigheid. 'Door zijn agressieve prijzenpolitiek wordt overal de taximarkt verstoord', aldus BTB. 'Echte taxichauffeurs, zelfstandigen en loontrekkenden, zijn hiervan het slachtoffer. Ook de klanten zullen het merken, eenmaal er een monopolie is, gaan de prijzen voor een rit omhoog. En de Uber-chauffeur krijgt een steeds kleiner deel van de koek, want er moet winst gemaakt worden. Uber-chauffeurs moeten vele uren werken, en alle risico's zijn voor hen.' Na de lancering in Vlaanderen zal de BTB 'het doen en laten van Uber' naar eigen zeggen 'minutieus op de voet volgen' en erop toezien dat het bedrijf de wetgeving respecteert. 'We zullen het niet nalaten om te ageren indien nodig', besluit de vakbond.

