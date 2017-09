UberEATS komt naar Antwerpen

Uber lanceert de maaltijdleveringsdienst UberEATS in de Antwerpse binnenstad en brengt culinair Antwerpen zo tot in de huiskamer. Na de succesvolle lancering in Brussel in oktober vorig jaar, heeft de populaire maaltijdleveringsapp nu ‘t Stad als volgende bestemming uitgekozen. Zo wordt Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen waar UberEATS aan huis en op kantoor gerechten zal bezorgen.

Als alternatief voor de klassieke take-away zal de Antwerpenaar nu ook zijn favoriete gerecht aan huis kunnen laten leveren. Er is alvast keuze genoeg: Felix Pakhuis, Barnini, Coffeelabs, Fabrik, Poke Bowl, McDonald’s en heel wat andere zaken hapten al toe, meer dan 60.

Dankzij een uitgekiend netwerk van fietskoeriers en scooters zal UberEATS lunches, snelle snacks en zelfs uitgebreidere diners aan huis kunnen bezorgen, tenminste voor wie in het centrum van Antwerpen woont. UberEATS heeft wel plannen om het leveringsgebied de komende maanden uit te breiden.

Gegadigden zullen, net zoals bij het gelijknamige vervoersplatform, gemakkelijk kunnen bestellen via de UberEATS-app of via ubereats.com en hun bestelling in realtime kunnen volgen op een kaart. UberEATS mikt op een levering binnen de 30 minuten en werkt niet met een minimum bedrag, zodat de aanvrager volledig op maat kan bestellen.