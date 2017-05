Uitbaatster: "Ouders blijven ons vertrouwen"

De schokkende reportage die we u gisteren brachten over de mishandeling in een Antwerpse crèche zinderen nog na. De bewuste crèche heeft gisteravond nog een infoavond gehouden voor de ouders van wie kinderen in de opvang zitten.

Zij proberen nu de rust te doen weerkeren om zo de werking van het kinderdagverblijf niet in het gedrang te brengen. De uitbaatster bevestigt ons ook dat zo goed als alle ouders het vertrouwen in de crèche behouden. Hoe het allemaal kunnen gebeuren is, zal het gerechtelijk onderzoek moeten uitwijzen. En Kind en Gezin, de instelling die alle crèches controleert, wacht die resultaten ook af.