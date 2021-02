Uitbater camperpark Vogelzang vraagt kwijtschelding achterstallige huur

Een zevende plaats voor economisch potentieel. Die score haalde stad Antwerpen in de prestigieuze ‘Global Cities of the Future 2021/22’-rankings van fDi Intelligence in de categorie van steden tot 2 miljoen inwoners. FDi Intelligence is het kenniscentrum van de Financial Times rond buitenlandse investeringen. De Scheldestad werd door fDi Intelligence ook bekroond voor haar connectiviteit en kreeg de fDi Strategy Award 2020 voor chemie toegekend. Antwerpen neemt een steeds prominentere plek in bij internationale rankings.