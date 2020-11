Uitbater Carrefour Express in Deurne neergestoken

De uitbater van een Carrefour Express supermarkt in Deurne is vanochtend neergestoken. De man kreeg een mes in zijn buik

Toen de zaakvoerder rond 6 uur aankwam aan de zaak, werd hij opgewacht door twee mannen. . Ze vroegen de uitbater om binnen te mogen. Toen de zaakvoerder weigerde, stak een van hen de zaakvoerder. Daarop is het tweetal gevlucht.

54-jarige uitbater ging daarop aan het werk en merkt nadien pas dat hij aan het bloeden was. Hij wachtte tot er een collega was en is dan naar de kliniek gegaan.

(bron GvA - foto Google Street View)