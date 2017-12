Uitbater gezocht voor koetshuizen en belvedère in park Sorghvliedt

Acteur Marc Van Eeghem is gisteravond op 57-jarige leeftijd overleden. Marc leed al enkele jaren aan kanker maar bleef ondanks de zware behandelingen verder acteren. Bij het grote publiek is hij vooral bekend door zijn rollen in televisiereeksen als "De Parelvissers", "Amateurs" of "Tytgat Chocolat", maar Van Eeghem was vooral ook een groot theateracteur onder andere bij het Toneelhuis.