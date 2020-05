Uitbater gezocht voor oranjerie park Sorghvliedt

Het vastgoedbedrijf AG Vespa is op zoek naar kandidaten om een horecazaak met terras uit te baten in de oranjerie en de twee koetshuizen in park Sorghvliedt in Hoboken.

De gerestaureerde koetshuizen zijn twee 18e-eeuwse beschermde gebouwen aan de hoofdingang van het park. Ze werden samen met kasteel Sorghvliedt opgetrokken en dienden als wagenhuis en stalling. De nabijgelegen oranjerie is een beschermd monumentaal pand dat enkele jaren geleden grondig gerenoveerd werd. Samen met het recent gerestaureerde kasteel en de belvedère bepalen ze het uitzicht van het park.

Voorzieningen

“De koetshuizen zijn in 2018 aan de buitenzijde gerestaureerd en worden casco ter beschikking gesteld. De toekomstige uitbater kan deze gebouwen dus naar eigen smaak inrichten. Over de volledige lengte van de koetshuizen en de breedte van de plantsoenen is een kasseizone van circa 250 m² die geschikt is voor gebruik als terras”, stelt de voorzitter van AG Vespa en schepen voor patrimonium Fons Duchateau.

De oranjerie werd volledig gerenoveerd, en ook ingericht. Ze heeft een licht interieur met mobiele toog, keukenblok, geluidsinstallatie, sanitaire voorzieningen, berging en een vestiaire. Er is bovendien een terraszone van 190m² met mooi uitzicht op het park en het kasteel.

Concessie van 9 jaar

Kandidaten hebben de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor de oranjerie en één koetshuis ofwel voor de oranjerie en twee koetshuizen, met bijhorende terraszone van 440m² in totaal. De concessie loopt voor een periode van negen jaar met de mogelijkheid om te verlengen met opnieuw negen jaar.

De nieuwe invulling moet het park opnieuw laten bruisen. Indien de coronamaatregelen het toelaten, is het de bedoeling dat de uitbater deze zomer al een duurzame en permanente horecagelegenheid voorziet in de oranjerie. Zo kunnen de Hobokenaren tijdens de zomermaanden net zoals andere jaren genieten van een terrasje in de schaduw van het gerestaureerde kasteel.

Kandidaat-concessiehouders kunnen voor meer informatie terecht op www.agvespa.be.



(Bron: AG Vespa)

(Foto: © Frederik Beyens)